Трамп заявил, что провел с Путиным прекрасный разговор

Президент Дональд Трамп положительно оценил прошедшие телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он заявил, что разговор был «прекрасным».
Американский лидер добавил, что они «поговорили крепко», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с американским коллегой затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов.
Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами». В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с американским коллегой затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов.
Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами». В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений.
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