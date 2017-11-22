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    Трамп заявил, что провел с Путиным прекрасный разговор

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria
    Трамп заявил, что провел с Путиным прекрасный разговор

    Трамп заявил, что провел с Путиным прекрасный разговор

    Трамп заявил, что провел с Путиным прекрасный разговор
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Президент Дональд Трамп положительно оценил прошедшие телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он заявил, что разговор был «прекрасным».

    Американский лидер добавил, что они «поговорили крепко», передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с американским коллегой затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов.

    Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами». В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений.

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