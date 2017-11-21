В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов, сообщили в Кремле.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса».
Отмечается, что Путин проинформировал Трампа о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.
В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений. Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами».
Отмечается, что Путин проинформировал Трампа о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.
В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений. Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами».
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