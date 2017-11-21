Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  

    В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа

    В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа

    В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Трампа
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов, сообщили в Кремле.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса».

    Отмечается, что Путин проинформировал Трампа о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.

    смотретьПутин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину
    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину
    В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины Путин заявил о безальтернативности минских соглашений. Также лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы, и обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, «подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru