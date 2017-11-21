Путин обсудил с Асадом проведение в Сочи конгресса народов Сирии

В Сочи полным ходом идет подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога. Хотя сроки его точно не определены, в пресс-службе Кремля подчеркнули: работа кипит. Завтра в Сочи ждут лидеров Турции и Ирана: Эрдоган и Рухани обсудят с Путиным борьбу с террористическими группировками и доставку гуманитарной помощи в Сирию. А накануне на черноморский курорт с рабочим визитом прибыл президент арабской республики Башар Асад. С ним провел переговоры Владимир Путин.

Учитывая, что беседовали главы двух государств в общей сложности три часа, а до этого лично встречались два года назад, тем было немало. Асад высказал мнение, что операция российских ВКС в Сирии подошла к концу, Путин его поправил: террористы еще могут устраивать вылазки и попытаться взять реванш. Однако, действительно, настало время политических процессов, заявил российский президент, и осуществляться они должны под эгидой ООН.



Асад со своей стороны подчеркнул, что за последний год достигнуты большие успехи. Многие районы удалось освободить от террористов, и теперь можно начинать процесс мирного урегулирования. Также он выразил благодарность российским военным за оказанную поддержку.



Ну а главной темой встречи стало обсуждение предстоящего конгресса народов Сирии — он пройдет в Сочи в ближайшие дни. На подготовку и организацию этого конгресса ушло немало времени. Инициатором выступила Россия, которая считает, что определить судьбу Сирии и выбрать наиболее важные и первостепенные задачи должны сами сирийцы. Поэтому на встречу пригласили членов всех партий и движений — их больше 30. Приедут представители сирийской оппозиции, в том числе те, кто давно уехал за рубеж, сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.



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