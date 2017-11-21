Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за беседу с Путиным

Глава комитета сената США по обороне Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа за разговор с Владимиром Путиным. Он заявил, что американский лидер совершает ошибку, полагая, что у России и США есть общие интересы.
Джон Маккейн, сенатор: «Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что у США есть общие интересы с Россией. Кроме того, это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с американским коллегой затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов. Российский президент проинформировал Трампа о встрече с Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.
This demonstrates yet again @POTUS mistakenly believes the US & #Russia share interests — and it’s further evidence we desperately need a strategy for #Syria https://t.co/6OeDn2TNFu— John McCain (@SenJohnMcCain) 21 ноября 2017 г.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в разговоре с американским коллегой затронул вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, где завершается военная операция против террористов. Российский президент проинформировал Трампа о встрече с Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.
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