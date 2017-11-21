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    Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО. газ, Медведев, нефть, Роснефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

    Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

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    Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

    Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

    Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

      Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин ввели в строй пусковой комплекс месторождений Эргинского кластера в Ханты-Мансийском автономном округе.

      По словам премьер-министра, это шаг к созданию в России нового нефтегазового хаба. Игорь Сечин подарил главе правительства колбу с первой нефтью, добытой на этом месторождении.

      Глава «Роснефти» также сообщил журналистам, что завтра вместе с сотрудниками компании будет подводить итоги визита Дмитрия Медведева. Таким образом, Сечин в третий раз пропустит заседание в Замоскворецком суде, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева.

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