Медведев и Сечин дали старт созданию нового нефтегазового хаба в ХМАО

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин ввели в строй пусковой комплекс месторождений Эргинского кластера в Ханты-Мансийском автономном округе.
По словам премьер-министра, это шаг к созданию в России нового нефтегазового хаба. Игорь Сечин подарил главе правительства колбу с первой нефтью, добытой на этом месторождении.
Глава «Роснефти» также сообщил журналистам, что завтра вместе с сотрудниками компании будет подводить итоги визита Дмитрия Медведева. Таким образом, Сечин в третий раз пропустит заседание в Замоскворецком суде, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева.
Глава «Роснефти» также сообщил журналистам, что завтра вместе с сотрудниками компании будет подводить итоги визита Дмитрия Медведева. Таким образом, Сечин в третий раз пропустит заседание в Замоскворецком суде, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Алексея Улюкаева.
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