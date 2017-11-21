Сечин вновь пропустит заседание суда по делу Улюкаева

Пресс-секретарь «Роснефти» заявил, что глава компании находится в командировке в Ханты-Мансийске. Сечин должен посетить там плановое мероприятие премьера РФ, по этой причине он не сможет явиться в суд.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин снова пропустит заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которое назначено на 22 ноября. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, Сечин будет находиться в командировке, передает ТАСС.
Михаил Леонтьев: «Он находится, как всем известно, в Ханты-Мансийске, в связи с этим ему сложно появиться в суде. Фактически это невозможно. Более того, это плановое мероприятие премьер-министра — оно стояло в графике и долго согласовывалось».
Сечин уже дважды пропустил заседания суда по делу Улюкаева, 13 и 15 ноября, где должен был быть допрошен в качестве свидетеля обвинения.
Напомним, Улюкаеву вменяют получение взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами он приложил корзину с колбасой и вином.
Михаил Леонтьев: «Он находится, как всем известно, в Ханты-Мансийске, в связи с этим ему сложно появиться в суде. Фактически это невозможно. Более того, это плановое мероприятие премьер-министра — оно стояло в графике и долго согласовывалось».
Сечин уже дважды пропустил заседания суда по делу Улюкаева, 13 и 15 ноября, где должен был быть допрошен в качестве свидетеля обвинения.
Напомним, Улюкаеву вменяют получение взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами он приложил корзину с колбасой и вином.
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