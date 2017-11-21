Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В отношении Шараповой в Индии начали расследование по делу о мошенничестве

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    В отношении Шараповой в Индии начали расследование по делу о мошенничестве

    В отношении Шараповой в Индии начали расследование по делу о мошенничестве

    Полиция Индии начала расследование дела в отношении российской теннисистки Марии Шараповой.

    Как сообщает издание Times of India, российскую спортсменку подозревают в пособничестве мошенничеству с недвижимостью.

    Ранее сообщалось, что жительница индийского города Гургаон стала жертвой недобросовестного застройщика Homestead. Женщина несколько лет назад вложилась в строительство элитного жилого комплекса. Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, однако оно до сих пор не началось.

    В итоге обманутая дольщица обратилась в суд. По словам женщины, она решила вложиться в строительство, поскольку лицом рекламной кампании была Мария Шарапова.

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