В отношении Шараповой в Индии начали расследование по делу о мошенничестве

Полиция Индии начала расследование дела в отношении российской теннисистки Марии Шараповой.
Как сообщает издание Times of India, российскую спортсменку подозревают в пособничестве мошенничеству с недвижимостью.
Ранее сообщалось, что жительница индийского города Гургаон стала жертвой недобросовестного застройщика Homestead. Женщина несколько лет назад вложилась в строительство элитного жилого комплекса. Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, однако оно до сих пор не началось.
В итоге обманутая дольщица обратилась в суд. По словам женщины, она решила вложиться в строительство, поскольку лицом рекламной кампании была Мария Шарапова.
Ранее сообщалось, что жительница индийского города Гургаон стала жертвой недобросовестного застройщика Homestead. Женщина несколько лет назад вложилась в строительство элитного жилого комплекса. Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, однако оно до сих пор не началось.
В итоге обманутая дольщица обратилась в суд. По словам женщины, она решила вложиться в строительство, поскольку лицом рекламной кампании была Мария Шарапова.
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