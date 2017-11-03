СМИ: Шарапову заподозрили в причастности к мошенничеству в Индии

Жительница Индии обвинила российскую теннисистку Марию Шарапову в мошенничестве с недвижимостью.
Как сообщает газета Times of India, жительница города Гургаон Бавана Агарвал обратилась в суд с заявлением на застройщика Homestead. В 2013 году Агарвал вложила деньги в строительство элитного жилого комплекса, который обещали возвести к 2016 году. Однако работы до сих пор даже не начались.
Агарвал заявила, что решилась на инвестирование, потому что лицом рекламной кампании была российская теннисистка Мария Шарапова. Она обещала, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.
Бавана Агарвал, жительница Индии: «Шарапова не только агрессивно продвигала мошеннические действия обвиняемого, но и поддерживала проект в глазах широкой общественности и, следовательно, являлась частью преступного заговора».
Суд постановил, что правоохранители должны начать расследование этого дела.
Агарвал заявила, что решилась на инвестирование, потому что лицом рекламной кампании была российская теннисистка Мария Шарапова. Она обещала, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.
Бавана Агарвал, жительница Индии: «Шарапова не только агрессивно продвигала мошеннические действия обвиняемого, но и поддерживала проект в глазах широкой общественности и, следовательно, являлась частью преступного заговора».
Суд постановил, что правоохранители должны начать расследование этого дела.
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