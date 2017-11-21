Асад подарил Путину картину на встрече в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Владимира Путина и Башара Асада в Сочи.
По словам представителя Кремля, встреча президентов России и Сирии длилась три часа. Лидеры общались и с глазу на глаз, и в узком составе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Асад говорил, что начался процесс возвращения беженцев, то есть тех сирийцев и разных национальностей, и разных вероисповеданий, которые покинули свои места в связи с боевыми действиями, они начали возвращаться домой».
Путин и Асад дали высокую оценку действиям российских военных в Сирии, однако немного разошлись в оценке стадии, на которой находится операция ВКС РФ в этой стране.
Дмитрий Песков: «Сам Асад с большим удовлетворением констатировал, что с его точки зрения военная операция ВКС России, которая позволила спасти Сирию и заложить фундамент для будущего политического урегулирования, подошла к концу и фактически завершена. Путин его слегка поправил и все-таки сказал, что еще возможны рецидивы».
Также Песков сообщил, что Асад подарил Путину картину, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Это подарок Асада. Он подарил Путину картину».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Сочи встретился с Башаром Асадом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Асад говорил, что начался процесс возвращения беженцев, то есть тех сирийцев и разных национальностей, и разных вероисповеданий, которые покинули свои места в связи с боевыми действиями, они начали возвращаться домой».
Путин и Асад дали высокую оценку действиям российских военных в Сирии, однако немного разошлись в оценке стадии, на которой находится операция ВКС РФ в этой стране.
Дмитрий Песков: «Сам Асад с большим удовлетворением констатировал, что с его точки зрения военная операция ВКС России, которая позволила спасти Сирию и заложить фундамент для будущего политического урегулирования, подошла к концу и фактически завершена. Путин его слегка поправил и все-таки сказал, что еще возможны рецидивы».
Также Песков сообщил, что Асад подарил Путину картину, передает «Интерфакс».
Дмитрий Песков: «Это подарок Асада. Он подарил Путину картину».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Сочи встретился с Башаром Асадом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР.
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