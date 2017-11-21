Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии

Мирный процесс в Сирии и окончательное уничтожение террористической угрозы стали главными темами рабочей встречи Владимира Путина и Башара Асада.

Башар Асад: «Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы. Мы не хотим оглядываться назад. Всех, кто действительно заинтересован в политическом урегулировании, мы приветствуем, мы готовы вести с ними диалог».



Владимир Путин: «Очень хорошо. Вы сейчас только сказали о завершении военной операции. Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам. И с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».



Путин также познакомил сирийского лидера с военными, которые сыграли решающую роль в освобождении республики от боевиков. Российский президент подчеркнул: проблем с терроризмом еще хватает и на Ближнем Востоке, и в мире. Но основная задача — переход от военного урегулирования к политическому, уже близка к завершению.