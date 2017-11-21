Роскомнадзор готовит запрос в Google по поводу ранжирования RT и Sputnik

Роскомнадзор намерен направить запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении RT и Sputnik.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство будет защищать российские средства массовой информации и у него есть каналы взаимодействия с компанией Аlphabet, которая управляет Google.
Александр Жаров: «Посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению. Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как регулятору РФ, разъяснить, что дословно значит термин „ранжирование“. Направим официальное заявление руководителя — у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать».
Жаров также выразил надежду, что мнение российской стороны будет услышано и «не придется прибегать к более серьезным мерам».
Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт заявил, что входящая в холдинг компания Google работает над тем, чтобы понизить ранжирование сайтов RT и Sputnik в подборке новостей.
Александр Жаров: «Посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению. Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как регулятору РФ, разъяснить, что дословно значит термин „ранжирование“. Направим официальное заявление руководителя — у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать».
Жаров также выразил надежду, что мнение российской стороны будет услышано и «не придется прибегать к более серьезным мерам».
Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт заявил, что входящая в холдинг компания Google работает над тем, чтобы понизить ранжирование сайтов RT и Sputnik в подборке новостей.
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