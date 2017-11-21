Google намерен понизить ранжирование RT и Sputnik

Председатель совета директоров холдинга Alphabet Эрик Шмидт заявил, что входящая в холдинг компания Google разрабатывает алгоритмы, которые будут понижать материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче.
О намерениях компании Google Шмидт рассказал на Форуме Галифакса по международной безопасности. Отвечая на вопрос, почему материалы RT и Sputnik все еще отображаются в новостной выдаче, он заявил, что работа в этом направлении уже ведется.
Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet: «Мы работаем над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов в новостной выдаче».
При этом Шмидт отметил, что речи о запрете сайтов не идет, сообщает Motherboard. По его словам, Google не использует подобные методы.
Ранее журналист Владимир Познер заявил, что власти США боятся информации, которую сообщает RT. Именно этим объясняются действия руководства страны в отношении телеканала.
Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet: «Мы работаем над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов в новостной выдаче».
При этом Шмидт отметил, что речи о запрете сайтов не идет, сообщает Motherboard. По его словам, Google не использует подобные методы.
Ранее журналист Владимир Познер заявил, что власти США боятся информации, которую сообщает RT. Именно этим объясняются действия руководства страны в отношении телеканала.
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