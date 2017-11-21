Путин обсудит с Трампом урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом, а затем с лидерами стран Ближнего Востока.
Об этом стало известно в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Владимир Путин, президент РФ: «На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра — с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона».
Путин также напомнил, что 22–23 ноября в столице Саудовской Аравии должны состояться переговоры по Сирии.
Владимир Путин: «И наш представитель, господин Лаврентьев, будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции. Так что сегодняшняя встреча, думаю, очень важна, чтобы сверить часы по всем вопросам урегулирования вместе с вами. Я очень рад этому».
Ранее сообщалось, что Путин встретился в Сочи с Башаром Асадом. Лидеры согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.
Владимир Путин, президент РФ: «На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра — с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона».
Путин также напомнил, что 22–23 ноября в столице Саудовской Аравии должны состояться переговоры по Сирии.
Владимир Путин: «И наш представитель, господин Лаврентьев, будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции. Так что сегодняшняя встреча, думаю, очень важна, чтобы сверить часы по всем вопросам урегулирования вместе с вами. Я очень рад этому».
Ранее сообщалось, что Путин встретился в Сочи с Башаром Асадом. Лидеры согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.
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