США заблокировали заявление России в СБ ООН по атаке на посольство в Дамаске

США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление по атаке на посольство страны в Дамаске.
Федор Стржижовский, пресс-секретарь постпредства РФ при ООН: «Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией».
Он отметил, что это уже не первый случай, когда лидеры международной коалиции демонстрируют двойные стандарты в отношении терактов, целями которых становятся российские учреждения, находящиеся за границей. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу 20 ноября около 10:00 по местному времени. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники не пострадали.
Внешнеполитическое ведомство осудило атаку, назвав ее провокацией. Российская делегация в понедельник распространила проект заявления Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом посольства.
Он отметил, что это уже не первый случай, когда лидеры международной коалиции демонстрируют двойные стандарты в отношении терактов, целями которых становятся российские учреждения, находящиеся за границей. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу 20 ноября около 10:00 по местному времени. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники не пострадали.
Внешнеполитическое ведомство осудило атаку, назвав ее провокацией. Российская делегация в понедельник распространила проект заявления Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом посольства.
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