Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске. МИД РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеррористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске

    Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске

    Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске

    Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

      • Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет.

      Инцидент произошел 20 ноября около 10:00 по местному времени. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники посольства не пострадали.

      МИД РФ: «В результате разрыва мины повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет».

      Внешнеполитическое ведомство осудило атаку на дипмиссию, назвав ее провокацией. В МИД выразили надежду, что СБ ООН даст соответствующую оценку этому происшествию, сообщает ТАСС.

      МИД РФ: «Вновь хотим подтвердить, что такого рода провокации не повлияют на решимость РФ совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности».

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