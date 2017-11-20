Террористы обстреляли из минометов посольство РФ в Дамаске

Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел 20 ноября около 10:00 по местному времени. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники посольства не пострадали.
МИД РФ: «В результате разрыва мины повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет».
Внешнеполитическое ведомство осудило атаку на дипмиссию, назвав ее провокацией. В МИД выразили надежду, что СБ ООН даст соответствующую оценку этому происшествию, сообщает ТАСС.
МИД РФ: «Вновь хотим подтвердить, что такого рода провокации не повлияют на решимость РФ совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности».
МИД РФ: «В результате разрыва мины повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет».
Внешнеполитическое ведомство осудило атаку на дипмиссию, назвав ее провокацией. В МИД выразили надежду, что СБ ООН даст соответствующую оценку этому происшествию, сообщает ТАСС.
МИД РФ: «Вновь хотим подтвердить, что такого рода провокации не повлияют на решимость РФ совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности».
Комментарии