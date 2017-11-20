Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Короля Норвегии выписали из больницы

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    Короля Норвегии выписали из больницы

    Короля Норвегии выписали из больницы

    Короля Норвегии выписали из больницы
  • Фото: Associated Press © 2017, Lefteris Pitarakis

    • Норвежского короля Харальда V, который был госпитализирован в минувшую пятницу, сегодня выписали из больницы.

    Известно, что норвежский монарх попал в клинику из-за инфекции. Однако подробности не сообщаются.

    В заявлении норвежского королевского двора говорится, что сегодня утром Харальд V покинул национальную больницу в Осло и чувствует себя хорошо, передает «Интерфакс».

    О госпитализации 80-летнего короля стало известно накануне. Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти своего отца короля Улафа V. Он является внуком Хокона VII.

    Известно, что в 2003 году норвежский король перенес операцию на мочевом пузыре, а через два года — операцию на сердце. Тем не менее он всегда отрицал возможность отказаться от престола из-за преклонного возраста.

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