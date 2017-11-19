Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Король Норвегии госпитализирован

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    • Фото: Reuters © 2017, Norsk Telegrambyra AS
    Король Норвегии госпитализирован

    Король Норвегии госпитализирован

    Король Норвегии госпитализирован
  • Фото: Reuters © 2017, Norsk Telegrambyra AS

    • Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в больницу Осло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы королевского дворца.

    Из сообщения пресс-службы: «Его Величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу из-за инфекции».

    Отмечается, что состояние 80-летнего короля оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку. При этом он не сможет принять участие в мероприятиях, намеченных на понедельник, сообщает ТАСС.

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