Король Норвегии госпитализирован

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в больницу Осло. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы королевского дворца.
Из сообщения пресс-службы: «Его Величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу из-за инфекции».
Отмечается, что состояние 80-летнего короля оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку. При этом он не сможет принять участие в мероприятиях, намеченных на понедельник, сообщает ТАСС.
Отмечается, что состояние 80-летнего короля оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку. При этом он не сможет принять участие в мероприятиях, намеченных на понедельник, сообщает ТАСС.
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