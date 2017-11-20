В Подмосковье беременную задержали при попытке продать будущего ребенка

В Московской области задержана беременная женщина, которая пыталась продать собственного ребенка.
Полицейские узнали, что женщина, которая находится в положении, нашла в соцсетях покупателя для своего нерожденного ребенка. Младенца она оценила в 300 тыс. рублей, 100 тыс. из которых хотела получить в качестве предоплаты, а остальную сумму — после родов. 17 ноября подозреваемая была задержана после передачи покупателем 70 тыс. рублей.
На допросе женщина призналась, что пошла на такой поступок из-за долгов. Женщина рассказала, что на самом деле хотела получить предоплату за якобы продажу младенца, расплатиться с долгами, а потом не отдавать ребенка покупателям, вместо этого вернув им деньги, сообщает сайт СК РФ по Московской области.
На допросе женщина призналась, что пошла на такой поступок из-за долгов. Женщина рассказала, что на самом деле хотела получить предоплату за якобы продажу младенца, расплатиться с долгами, а потом не отдавать ребенка покупателям, вместо этого вернув им деньги, сообщает сайт СК РФ по Московской области.
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