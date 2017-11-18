Черный рынок материнства: как устроена подпольная сеть торговли младенцами

Младенец на черном рынке материнства стоит около 200 тысяч рублей. Находятся желающие не только купить ребенка, но и продать. В Интернете можно встретить такие предложения: «Возьмите будущую крошку. Мальчик. Хороший. УЗИ есть», «Срочно ищу младенцу родителей».

Речь идет о самом настоящем сетевом супермаркете, где женщины еще до появления ребенка на свет могут выставить его на продажу, а желающим приобрести младенца предлагается подобрать себе подходящего. 26-летняя москвичка показала паспорт с московской пропиской и даже дала потрогать живот.



Настя, при встрече оказавшаяся Вероникой, рассказала, что у нее уже есть сын, муж бросил. Женщина торопилась и с порога озвучила цену — ей рожать со дня на день, а покупатель так и не нашелся. Будущая мать назвала минимальную цену вопроса — 100 тысяч, но оговорилась, что отдала бы и так, все-таки ребенок, а не шкаф. Деньги наличными или переводом на карту — неважно. Вероника нахваливала еще не родившуюся дочку, рассказывала, что сама не пьет, не курит, отец тоже москвич, дети получаются красивые. В подтверждение своих слов женщина показала фото 4-летнего сынишки.



Как выяснили корреспонденты Вячеслав Немышев и Юлия Шатилова, на этом рынке, где предложение превышает спрос, торг уместен. Утром стулья — вечером деньги. Страничка в одной из соцсетей вот уже несколько лет работает по принципу «отдам младенца в хорошие руки за материальное вознаграждение». Делается это в обход опеки и официальной базы сирот.



Любой желающий иметь ребенка может завести страницу и разместить фото, буквально через полчаса полетят сообщения. Легенду придумывать можно очень простую и популярную для этого рынка: семейная пара, дети не получаются. Одно предложение поступило от будущей мамы, находящейся на 24–25-й неделе беременности, другая на сроке 35 недель ищет хорошую семью для ребенка-метиса, жительница Волгограда прислала реквизиты банковской карты и потребовала 25 тысяч в качестве предоплаты. Фейковая страничка к вечеру будет переполнена сообщениями с предложениями купить ребенка, потом начнутся звонки посредников-доброжелателей.



Встречаются шикарные предложения. В съемной квартире на окраине Казани потенциальных покупателей встретил целый семейный подряд. Пока будущая мать скромно сидела, потупив взор, дед и бабушка будущего ребенка вели торг, рассказывали, что в столице Татарстана дети экологические чистые. Отец благородного семейства объяснял, что нужно их дочь забрать куда-нибудь подальше от дома и обеспечить роды. План такой: найти врача, который по документам проведет несуществующую беременность, дочь родит и сразу же уедет.



Встречаются предприимчивые мамы, которые уже отдавали ребенка в другие семьи, — пока не беременные, но всегда готовые помочь и родить, и продать, и поделиться опытом. Схема очень простая: рожает женщина-партнер, а младенца записывают на покупателя.



В роддоме города Вольска одна мамочка-торговка готова сразу отдать ребенка и хвастается знакомствами в органах опеки. В Омске похожая история. Там девушка пришла на встречу с сыном и собственной матерью, за ребенка она попросила 200 тысяч. В Москве посредник хочет за живой товар 30 тысяч предоплаты и обещает ребенка от студентки.



Есть в столице женщины, которые не пользуются услугами посредников и берут деньги прямо дома. Для любого следователя состав преступления налицо, но довести дело до суда непросто, ведь и продавцы, и покупатели заинтересованы держать все в секрете.