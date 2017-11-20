В Петербурге полноценно заработал Тучков мост

После открытия переправа, соединяющая Васильевский остров с Петроградской стороной, приняла первый серьезный трафик.
Свою главную проверку будничными пробками начал проходить Тучков мост. Его торжественно открыли после реконструкции в выходные. Однако первый серьезный поток автотранспорта переправа примет именно сегодня. Ведь в рабочие дни по ней проезжают свыше пяти тысяч машин в час.
Впрочем, теперь и такие существенные нагрузки не страшны никаким системам Тучкова моста. С июня 2016-го генеральный подрядчик полностью заменил стационарные конструкции переправы, реконструировал разводные пролеты, существенно модернизировал механизмы и системы управления, а также полностью переложил асфальт и трамвайные пути.
При этом дорожники опередили сроки исполнения госконтракта на полгода. Однако, как пообещал вице-губернатор Игорь Албин, качество работ из-за скорости не пострадало.
Кстати, генподрядчик, занимавшийся реконструкцией Тучкова моста, работает и над возведением переправы через остров Серный. Это еще один принципиально важный объект транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Согласно контракту, завершить его должны в следующем мае. Однако и в этом случае генподрядчик обещает опередить сроки.
Впрочем, теперь и такие существенные нагрузки не страшны никаким системам Тучкова моста. С июня 2016-го генеральный подрядчик полностью заменил стационарные конструкции переправы, реконструировал разводные пролеты, существенно модернизировал механизмы и системы управления, а также полностью переложил асфальт и трамвайные пути.
При этом дорожники опередили сроки исполнения госконтракта на полгода. Однако, как пообещал вице-губернатор Игорь Албин, качество работ из-за скорости не пострадало.
Кстати, генподрядчик, занимавшийся реконструкцией Тучкова моста, работает и над возведением переправы через остров Серный. Это еще один принципиально важный объект транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Согласно контракту, завершить его должны в следующем мае. Однако и в этом случае генподрядчик обещает опередить сроки.
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