В Петербурге готовятся запустить обновленный Тучков мост

18 ноября движение по переправе, связывающей Васильевский остров с Петроградской стороной, будет полностью открыто начиная с полудня.
Внешне переправа уже сегодня готова к открытию. Как передает «Водитель Петербурга», на мосту уложен новый асфальт и нанесена разметка, смонтированы трамвайные пути.
Однако официальная церемония состоится только завтра. И она по иронии ограничит движение через мост полностью. Речь идет максимум о трех часах, с 9 утра до полудня. После этого автомобилисты смогут свободно проезжать в обе стороны. Отметим, что общественный транспорт начнет курсировать через Тучков мост на сутки позже, в воскресенье.
Напомним: капитальный ремонт Тучкова моста начался в июне 2016 года. Строители не только обновили дорожное покрытие, но разводной механизм и металлические части переправы. В это время движение транспорта полностью не перекрывали, а лишь ограничивали. Реконструкция проходила в два этапа.
Однако официальная церемония состоится только завтра. И она по иронии ограничит движение через мост полностью. Речь идет максимум о трех часах, с 9 утра до полудня. После этого автомобилисты смогут свободно проезжать в обе стороны. Отметим, что общественный транспорт начнет курсировать через Тучков мост на сутки позже, в воскресенье.
Напомним: капитальный ремонт Тучкова моста начался в июне 2016 года. Строители не только обновили дорожное покрытие, но разводной механизм и металлические части переправы. В это время движение транспорта полностью не перекрывали, а лишь ограничивали. Реконструкция проходила в два этапа.
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