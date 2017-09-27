Тучков мост в Петербурге перекрывают для автомобилей ради ключевого этапа реконструкции

Тучков мост будет недоступен для автомобилистов. С 1 по 4 октября переправу полностью закроют для движения. Это продиктовано работами, которые представляют собой один из самых главных этапов реконструкции переправы, которая началась еще в 2016 году.

Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, перекрыть трафик решили ради того, что забетонировать стык между двумя частями переправы. По технологии нужно полностью исключить вибрацию, что при движении транспорта сделать невозможно.



Кстати, на восточной половине моста к бетонированию практически все готово. Натяжение высокопрочной арматуры завершено. Поэтому затягивать с омоноличиванием стыка причин нет. Сделать это обещают быстро, строго в срок, определенный ордером ГАТИ.



Дмитрий Календарев, директор по производству компании — генерального подрядчика: «Разрешение получено с 00 часов 29 сентября. Ограничения заканчивается в 6 утра 4 октября».



Впрочем, ожидать, что 4 октября по мосту можно будет проехать хоть с Васильевского на Петроградку, хоть обратно — не стоит. Ведь еще предстоит укладка асфальта на разводном пролете и окончательная регулировка его подъемных систем. Так что поездить только в одну сторону по трем полосам еще придется. Схема движения будет такой же, как и сейчас: движение открыто с Васильевского острова на Петроградскую сторону.



Но во всех этих ограничениях для автомобилистов есть и хорошая новость, ведь они — финальные. Генеральный подрядчик решительно переходит к финишным работам, обещая всё закончить к 15 декабря. А это почти на полгода раньше, чем предусмотрено госконтрактом.