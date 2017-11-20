В МВД прокомментировали задержание фигуранта дела об убийстве журналиста Хлебникова

В полиции сообщили, что Магомед Дукузов, обвиняемый в причастности к убийству главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова, был задержан в Киеве по запросу РФ.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержание Дукузова произошло еще 17 ноября. Подозреваемого схватили на территории Украины, в Киеве, по запросу российской стороны. Притом Магомед Дукузов подозревается в причастности к более чем одному заказному убийству.
Ирина Волк: «17 ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова».
Напомним, Пол Хлебников — американский журналист русского происхождения. Он занимал должность главного редактора российской редакции Forbes. Хлебникова застрелили в Москве 9 июля 2004 года.
По делу о его убийстве проходили уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. Коллегия присяжных их оправдала, после чего они были освобождены из-под стражи. Но в ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор.
Ирина Волк: «17 ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова».
Напомним, Пол Хлебников — американский журналист русского происхождения. Он занимал должность главного редактора российской редакции Forbes. Хлебникова застрелили в Москве 9 июля 2004 года.
По делу о его убийстве проходили уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. Коллегия присяжных их оправдала, после чего они были освобождены из-под стражи. Но в ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор.
Комментарии