СБУ заявила о поимке подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала уроженца Чечни, причастного к убийству главного редактора российской редакции журнала Forbes Пола Хлебникова.
Задержанный в Киеве россиянин был объявлен в международный розыск за участие в ряде заказных убийств. Среди жертв подозреваемого — журналист Пол Хлебников и заместитель председателя — руководитель аппарата правительства Чечни в 2001–2003 годах Яков Сергунин.
Как заявили в СБУ, после бегства из России задержанный уроженец Чечни вступил в группировку, которая занималось вымогательством денег у украинских предпринимателей.
Пол Хлебников — американский журналист и публицист русского происхождения, главный редактор российской редакции журнала Forbes — был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По делу об убийстве журналиста проходили уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. Коллегия присяжных их оправдала, после чего они были освобождены из-под стражи. А в ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор.
Яков Сергунин был убит 25 июня 2004 года. Бывший вице-премьер Чечни был застрелен, когда вместе с супругой выходил из ресторана. Киллер скрылся на мотоцикле.
Как заявили в СБУ, после бегства из России задержанный уроженец Чечни вступил в группировку, которая занималось вымогательством денег у украинских предпринимателей.
Пол Хлебников — американский журналист и публицист русского происхождения, главный редактор российской редакции журнала Forbes — был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По делу об убийстве журналиста проходили уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. Коллегия присяжных их оправдала, после чего они были освобождены из-под стражи. А в ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор.
Яков Сергунин был убит 25 июня 2004 года. Бывший вице-премьер Чечни был застрелен, когда вместе с супругой выходил из ресторана. Киллер скрылся на мотоцикле.
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