Сенатор предложил поощрять россиян за экологичную утилизацию лекарств

В России могут появиться пункты сбора просроченных лекарств. С таким предложением выступил сенатор Сергей Калашников.
Он написал письмо Минздраву, в котором попросил разъяснить, куда граждане могут сдавать медикаменты с истекшем сроком годности. Сенатор подчеркнул: это достаточно серьезная экологическая проблема, которую необходимо решать.
Сейчас не существует закона, который бы регулировал утилизацию лекарств. Калашников предложил по примеру Запада создать специальные пункты приема такой просрочки и, возможно, даже поощрять сознательных граждан, которые будут приносить медикаменты именно туда.
Сергей Калашников, сенатор: «Никаких предложений по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истекшим сроком годности у нас не проходило. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо».
Сейчас не существует закона, который бы регулировал утилизацию лекарств. Калашников предложил по примеру Запада создать специальные пункты приема такой просрочки и, возможно, даже поощрять сознательных граждан, которые будут приносить медикаменты именно туда.
Сергей Калашников, сенатор: «Никаких предложений по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истекшим сроком годности у нас не проходило. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо».
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