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    В России предложили создать пункты сбора просроченных лекарств

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    В России предложили создать пункты сбора просроченных лекарств

    В России предложили создать пункты сбора просроченных лекарств

    Сенатор Сергей Калашников обратился в Минздрав с просьбой разъяснить, куда россияне могут сдавать лекарства с истекшим сроком годности. Кроме того, он предложил организовать специальные пункты приема просроченных медикаментов.

    Калашников отметил, что проблема утилизации просроченных лекарств сегодня очень актуальна. И с ней сталкиваются не только медицинские учреждения, но и население.

    Сенатор попросил главу ведомства Веронику Скворцову сообщить о планах Минздрава по совершенствованию системы утилизации просроченных медикаментов в масштабах страны, сообщает «Парламентская газета». И предложил организовать пункты сбора лекарств с истекшим сроком годности у населения.

    При этом сенатор отметил, что для того, чтобы россияне начали сдавать пилюли и ампулы, необходимо предусмотреть некие меры поощрения.

    Сергей Калашников, сенатор: «Никаких предложений по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истекшим сроком годности у нас не проходило. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо».

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