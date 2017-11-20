Грузовой лифт раздавил женщину на воронежском хлебозаводе

Следователи начали проверку после гибели женщины на хлебозаводе в Воронеже.
42-летнюю работницу хлебозавода раздавила платформа грузового лифта. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, передает ТАСС.
По предварительной версии, женщина попала под платформу лифта, которым иногда пользовались работники, несмотря на то, что он не был предназначен для перевозки людей.
СУ СК по Воронежском области: «Там грузовой лифт, подъемник, на котором перевозят муку. Подъемник управляется снаружи, он не предназначен для проезда людей, но, видимо, работники им пользовались. Женщина, вероятно, нажала на кнопку, но заскочить не успела — и попала под платформу лифта, которая ее раздавила».
ЧП на заводе произошло в минувшее воскресенье, 19 ноября. Хлебокомбинат №1 был построен в Воронеже в 1929 году. Он находится в центре города.
СУ СК по Воронежском области: «Сейчас следователи проводят доследственную проверку, на нее отводится 10 суток».
По предварительной версии, женщина попала под платформу лифта, которым иногда пользовались работники, несмотря на то, что он не был предназначен для перевозки людей.
СУ СК по Воронежском области: «Там грузовой лифт, подъемник, на котором перевозят муку. Подъемник управляется снаружи, он не предназначен для проезда людей, но, видимо, работники им пользовались. Женщина, вероятно, нажала на кнопку, но заскочить не успела — и попала под платформу лифта, которая ее раздавила».
ЧП на заводе произошло в минувшее воскресенье, 19 ноября. Хлебокомбинат №1 был построен в Воронеже в 1929 году. Он находится в центре города.
СУ СК по Воронежском области: «Сейчас следователи проводят доследственную проверку, на нее отводится 10 суток».
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