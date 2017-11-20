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Возвращение Мухтара

    Премьер-министр Сербии назвала вступление в ЕС стратегической целью страны

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    Премьер-министр Сербии назвала вступление в ЕС стратегической целью страны

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Сербии назвала вступление в ЕС стратегической целью страны

    Вступление в Евросоюз — это стратегическая цель Сербии, и отношения с Россией этому не помеха, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич в интервью газете The Financial Times.

    Ана Брнабич подчеркнула, что «нечестно заставлять Белград выбирать» между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.

    Ана Брнабич, премьер-министр Сербии: «Не думаю, что это необходимо. Мы не настроены ни проамерикански, ни пророссийски, мы проводим сербскую политику. Наша стратегическая цель — ЕС, и что бы мы ни делали, с кем бы ни разговаривали, мы говорим об этом».

    Тесные связи Сербии с Россией, по словам Брнабич, не являются препятствием на пути в Евросоюз.
    Что касается оборонной политики Белграда, то Сербия сохраняет нейтралитет, подчеркнула премьер.



    В середине ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в очередной раз подчеркнул, что Белград не намерен вступать в НАТО и присоединяться к антироссийским санкциям.

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