Премьер-министр Сербии назвала вступление в ЕС стратегической целью страны

Вступление в Евросоюз — это стратегическая цель Сербии, и отношения с Россией этому не помеха, заявила
премьер-министр страны Ана Брнабич в интервью газете The Financial Times.
Ана Брнабич подчеркнула, что «нечестно заставлять Белград выбирать» между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.
Ана Брнабич, премьер-министр Сербии: «Не думаю, что это необходимо. Мы не настроены ни проамерикански, ни пророссийски, мы проводим сербскую политику. Наша стратегическая цель — ЕС, и что бы мы ни делали, с кем бы ни разговаривали, мы говорим об этом».
Тесные связи Сербии с Россией, по словам Брнабич, не являются препятствием на пути в Евросоюз.
Что касается оборонной политики Белграда, то Сербия сохраняет нейтралитет, подчеркнула премьер.
В середине ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в очередной раз подчеркнул, что Белград не намерен вступать в НАТО и присоединяться к антироссийским санкциям.
Ана Брнабич, премьер-министр Сербии: «Не думаю, что это необходимо. Мы не настроены ни проамерикански, ни пророссийски, мы проводим сербскую политику. Наша стратегическая цель — ЕС, и что бы мы ни делали, с кем бы ни разговаривали, мы говорим об этом».
Тесные связи Сербии с Россией, по словам Брнабич, не являются препятствием на пути в Евросоюз.
Что касается оборонной политики Белграда, то Сербия сохраняет нейтралитет, подчеркнула премьер.
Serbian PM insists Russian ties are no obstacle to EU membership https://t.co/TWpGemAv3l— Financial Times (@FinancialTimes) November 20, 2017
В середине ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в очередной раз подчеркнул, что Белград не намерен вступать в НАТО и присоединяться к антироссийским санкциям.
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