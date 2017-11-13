Глава МИД Сербии: Белград не заинтересован в присоединении к НАТО и санкциях против РФ

Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям, заявил министр иностранных дел страны Ивица Дачич.
В интервью газете «Известия» глава сербского МИД выразил уверенность, что дружба России и Сербии выдержит все испытания, в том числе давление со стороны Запада.
Ивица Дачич, министр иностранных дел Сербии: «Да, я уверен, что наша дружба выдержит все испытания. Мы оба с президентом Вучичем искренне считаем Россию истинным другом Сербии и дальше будем работать над улучшением сотрудничества на всех уровнях — политическом, а особенно на экономическом. Мы действительно благодарны за поддержку, которую Россия оказывает Сербии как в ООН, так и на других международных площадках. Также благодарны за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии».
Дачич отметил, что «налицо большая антироссийская истерика в западных странах», объясняется это, по его словам, тем, что Россия оказывает большое влияние регион.
При этом глава МИД Сербии подчеркнул, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям и ждет их отмены.
Ивица Дачич: «Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее. Мы, конечно, сталкиваемся с последствиями своего решения. Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей».
Не заинтересована Сербия, по словам Дачича, и в присоединении к НАТО или любому другому военному союзу.
Ивица Дачич: «Мы и дальше будем придерживаться политики военного нейтралитета, хотя мы стараемся улучшить наше сотрудничество с альянсом через „Партнерство ради мира“. НАТО — это необходимый союзник для охраны и защиты сербского населения в Косово. Но не забывайте, что мы сотрудничаем и с РФ, и с ЕС, и с США».
Ивица Дачич, министр иностранных дел Сербии: «Да, я уверен, что наша дружба выдержит все испытания. Мы оба с президентом Вучичем искренне считаем Россию истинным другом Сербии и дальше будем работать над улучшением сотрудничества на всех уровнях — политическом, а особенно на экономическом. Мы действительно благодарны за поддержку, которую Россия оказывает Сербии как в ООН, так и на других международных площадках. Также благодарны за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии».
Дачич отметил, что «налицо большая антироссийская истерика в западных странах», объясняется это, по его словам, тем, что Россия оказывает большое влияние регион.
При этом глава МИД Сербии подчеркнул, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям и ждет их отмены.
Ивица Дачич: «Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Более того, надеемся и желаем отмены санкций против России как можно скорее. Мы, конечно, сталкиваемся с последствиями своего решения. Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей».
Не заинтересована Сербия, по словам Дачича, и в присоединении к НАТО или любому другому военному союзу.
Ивица Дачич: «Мы и дальше будем придерживаться политики военного нейтралитета, хотя мы стараемся улучшить наше сотрудничество с альянсом через „Партнерство ради мира“. НАТО — это необходимый союзник для охраны и защиты сербского населения в Косово. Но не забывайте, что мы сотрудничаем и с РФ, и с ЕС, и с США».
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