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    Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик». армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАртиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

    Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

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    Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

    Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

    Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

      В Ленинградской области военные легендарной Михайловской артиллерийской академии показали огневую мощь.

      По легенде учений, условный противник пытается выйти из окружения. Но курсанты точным огнем из минометов останавливают его.

      В бой вступили все виды артиллерийских орудий — «Акация», «Гвоздика», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Завершил разгром запуск оперативно-тактической ракеты «Точка-У».

      19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии.

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