Артиллеристы Михайловской академии показали огневую мощь «Акаций» и «Гвоздик»

В Ленинградской области военные легендарной Михайловской артиллерийской академии показали огневую мощь.
По легенде учений, условный противник пытается выйти из окружения. Но курсанты точным огнем из минометов останавливают его.
В бой вступили все виды артиллерийских орудий — «Акация», «Гвоздика», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Завершил разгром запуск оперативно-тактической ракеты «Точка-У».
19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии.
В бой вступили все виды артиллерийских орудий — «Акация», «Гвоздика», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Завершил разгром запуск оперативно-тактической ракеты «Точка-У».
19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии.
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