Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник учредили в 1944 году.

Дату 19 ноября выбрали в память о контрнаступательной операции «Уран», которая коренным образом изменила исход Великой отечественной войны.



Ракетные войска и артиллерия состоят из множества соединений. Они вооружены современными самоходными гаубицами и модернизированными системами залпового огня «Торнадо». Но самое грозное оружие — комплекс «Искандер-М».



Военные постоянно оттачивают навыки управления техникой. Только в этом году на маневрах использовали четверть миллиона боеприпасов.