Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома
    Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии. армия и флот РФ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия отмечает День ракетных войск и артиллерии

    Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии

    комментировать
    Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии

    Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии

    Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии

      Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник учредили в 1944 году.

      Дату 19 ноября выбрали в память о контрнаступательной операции «Уран», которая коренным образом изменила исход Великой отечественной войны.

      Ракетные войска и артиллерия состоят из множества соединений. Они вооружены современными самоходными гаубицами и модернизированными системами залпового огня «Торнадо». Но самое грозное оружие — комплекс «Искандер-М».

      Военные постоянно оттачивают навыки управления техникой. Только в этом году на маневрах использовали четверть миллиона боеприпасов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru