В Польше связали провокации КНДР с «агрессивностью» России

Провокации Пхеньяна, связанные с пусками ракет и испытаниями ядерного оружия, происходят
из-за «агрессивного поведения» России. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.
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Антоний Мачеревич: «С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России».
По словам польского министра, осознание этого поможет спрогнозировать дальнейшие шаги Москвы, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Мачеревич назвал российско-белорусские учения «Запад-2017» подготовкой к «горячей войне».
По словам польского министра, осознание этого поможет спрогнозировать дальнейшие шаги Москвы, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Мачеревич назвал российско-белорусские учения «Запад-2017» подготовкой к «горячей войне».
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