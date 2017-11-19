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    В Польше связали провокации КНДР с «агрессивностью» России

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    В Польше связали провокации КНДР с «агрессивностью» России

    В Польше связали провокации КНДР с «агрессивностью» России

    Провокации Пхеньяна, связанные с пусками ракет и испытаниями ядерного оружия, происходят из-за «агрессивного поведения» России. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.

    Антоний Мачеревич: «С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России».

    По словам польского министра, осознание этого поможет спрогнозировать дальнейшие шаги Москвы, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Мачеревич назвал российско-белорусские учения «Запад-2017» подготовкой к «горячей войне».

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