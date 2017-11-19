В Минобороны Польши назвали учения РФ «вводом к горячей войне»

Российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на то, что Россия вела подготовку к «агрессии». Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич в ходе визита в Канаду.
Антоний Мачеревич: «Учения „Запад-2017“ закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Чёрным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет „Искандер“, которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии».
Он отметил, что утверждение о новой «холодной войне» не отражает реальной картины событий. Мачеревич выразил убеждение, что на самом деле это был «ввод к горячей войне», сообщает Газета.Ru.
По словам польского министра обороны, для возможного отражения нападения со стороны России в Польше должны располагаться две дивизии армии США.
Он отметил, что утверждение о новой «холодной войне» не отражает реальной картины событий. Мачеревич выразил убеждение, что на самом деле это был «ввод к горячей войне», сообщает Газета.Ru.
По словам польского министра обороны, для возможного отражения нападения со стороны России в Польше должны располагаться две дивизии армии США.
Комментарии