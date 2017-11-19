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    По делу об автокатастрофе в Марий Эл задержаны два человека

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    • Фото: Бороухин Алексей / ТАСС
    По делу об автокатастрофе в Марий Эл задержаны два человека

    По делу об автокатастрофе в Марий Эл задержаны два человека

    По делу об автокатастрофе в Марий Эл задержаны два человека
  • Фото: Бороухин Алексей / ТАСС

    • В Республике Марий Эл продолжается расследование обстоятельств ДТП, в результате которого погибли 15 человек.

    Следователи выяснили, что на грузовике, перевозившем лесоматериалы, были установлены шины, не отвечающие требованиям безопасности. Предположительно, из-за этого на заснеженной дороге полуприцеп занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом.

    В Следственном комитете сообщили, что после автокатастрофы, в результате которой погибли 15 человек, задержали двоих подозреваемых. Это 51-летний водитель Ринат Маматов и 53-летний владелец полуприцепа и арендатор автомобиля Руслан Мусаев.

    смотретьАвтокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке
    Автокатастрофа в Марий Эл: врачи пытаются спасти выживших в смятой маршрутке
    В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, а в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

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