По делу об автокатастрофе в Марий Эл задержаны два человека

В Республике Марий Эл продолжается расследование обстоятельств ДТП, в результате которого погибли 15 человек.
Следователи выяснили, что на грузовике, перевозившем лесоматериалы, были установлены шины, не отвечающие требованиям безопасности. Предположительно, из-за этого на заснеженной дороге полуприцеп занесло на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом.
В Следственном комитете сообщили, что после автокатастрофы, в результате которой погибли 15 человек, задержали двоих подозреваемых. Это 51-летний водитель Ринат Маматов и 53-летний владелец полуприцепа и арендатор автомобиля Руслан Мусаев.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, а в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.
В Следственном комитете сообщили, что после автокатастрофы, в результате которой погибли 15 человек, задержали двоих подозреваемых. Это 51-летний водитель Ринат Маматов и 53-летний владелец полуприцепа и арендатор автомобиля Руслан Мусаев.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинения, а в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.
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