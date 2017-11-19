Кибердети: как российские подростки борются с преступностью в Интернете

Киберармии собраны, и они уже ведут позиционную войну. Мы пока эту угрозу не ощущаем и недооцениваем. Но проблема ведь очень точно сформулирована: кто будет командовать этими армиями и кто станет кибервоинами. Те подразделения, которые мы можем видеть, — это скорее киберполиция, которая ловит воров и мошенников — хакеров. Но уже можно сделать вывод: на следующую войну могут призывать с 12 лет. Тех, у кого другие мозги. И их генералами будут
20-летние.
Его зовут Никита, и это не настоящее имя. Потому что он — разведчик, связующее звено между реальным и виртуальным. Он вызывает хакеров на себя, чтобы отдать их полиции. Он признался, что решил для себя, чем хочет заниматься, после того, как у него отняли велосипед.
Никита, сотрудник отдела расследований: «Я бы хотел в своей работе защищать людей хороших, профессионалов своего дела от таких негодяев, которые вредят им».
Павел Седаков, пресс-офицер: «У нас есть отдел расследований. Это суперсекретное подразделение, которое занимается расследованием реальных преступлений. Они именно работали по кейсу „синих китов“ по просьбе полиции».
Дело «синих китов» раскрывали 14-летние, тоже вызывали огонь на себя. Их скрывают еще тщательнее — они же дети. И здесь это называется «они встали на светлую сторону». Их собирают по школьным олимпиадам, по соцсетям, по спецкурсам институтов. Поговорить можно только с теми, кто уже вырос и из виртуального мира не выходит.
Подробности — в видеоматериале.
Никита, сотрудник отдела расследований: «Я бы хотел в своей работе защищать людей хороших, профессионалов своего дела от таких негодяев, которые вредят им».
Павел Седаков, пресс-офицер: «У нас есть отдел расследований. Это суперсекретное подразделение, которое занимается расследованием реальных преступлений. Они именно работали по кейсу „синих китов“ по просьбе полиции».
Дело «синих китов» раскрывали 14-летние, тоже вызывали огонь на себя. Их скрывают еще тщательнее — они же дети. И здесь это называется «они встали на светлую сторону». Их собирают по школьным олимпиадам, по соцсетям, по спецкурсам институтов. Поговорить можно только с теми, кто уже вырос и из виртуального мира не выходит.
Подробности — в видеоматериале.
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