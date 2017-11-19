Приехавшая в Москву Софи Лорен поразила Баскова

Такого на светском приеме еще не бывало. Звезды отечественного
шоу-бизнеса, словно обычные поклонники, распихивали друг друга локтями, чтобы своими глазами увидеть живую легенду — Софи Лорен.
Николай Басков был восхищен голливудской звездой. Софи Лорен 83 года, а осень жизни она встречает с особенным благородством. На стройной фигуре — строгое черное платье, в ушах бриллиантовые серьги, на шее колье из ее любимого жемчуга. Натуральный блондин переживал: его невеста Виктория Лопырёва хоть и была усыпана драгоценностями с ног до головы, рядом с королевой Голливуда выглядела принцессой.
Невесте Баскова не терпелось лично увидеть Ричарда Гира. После двух разводов и раздела имущества голливудский актер все еще не женат и баснословно богат. Состояние звезды, если верить газетам, оценивается в 45 миллионов долларов, а это 2,5 миллиарда рублей.
Но теплой встречи с Ричардом Гиром у Баскова и его невесты не вышло: охрана актера не признала в них звезд и оттолкнула с дорожки. Во время фотосессии Ричард Гир не отрывался от своей подруги — испанской актрисы.
Невесте Баскова не терпелось лично увидеть Ричарда Гира. После двух разводов и раздела имущества голливудский актер все еще не женат и баснословно богат. Состояние звезды, если верить газетам, оценивается в 45 миллионов долларов, а это 2,5 миллиарда рублей.
Но теплой встречи с Ричардом Гиром у Баскова и его невесты не вышло: охрана актера не признала в них звезд и оттолкнула с дорожки. Во время фотосессии Ричард Гир не отрывался от своей подруги — испанской актрисы.
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