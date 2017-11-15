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    Ричард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo. знаменитости, музыка и музыканты, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРичард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo

    Ричард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo

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    Ричард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo

    Ричард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo

    Ричард Гир и Софи Лорен объявили в Москве номинантов на премию BraVo

      В Москве объявили имена номинантов на получение международной музыкальной премии BraVo.

      На торжественную церемонию приехали звезды российской эстрады и зарубежные исполнители. Среди них — певица Анастейша, рэпер Баста Раймс и британская группа Duran Duran.

      Номинацию «Открытие года» представила легендарная итальянская актриса Софи Лорен, а категорию «Лучший оперный певец» — ее голливудский коллега Ричард Гир.

      Ричард Гир: «Я, конечно, постараюсь сохранить концентрацию, но это сложно — Софи Лорен здесь. Я очень рад ее видеть. Мы собрались, чтобы отдать должное искусству. В частности, классической его форме. Я счастлив быть в Москве — крупнейшем мировом культурном центре, где находится Большой театр — место, которое я всегда мечтал посетить».

      Лауреатов премии BraVo наградят в марте. Статуэтки будут вручать в 24 номинациях за достижения в области классической и популярной музыки.

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