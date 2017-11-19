Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на оружие

Президенту США Дональду Трампу посоветуют выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin.
Рекомендацию с выделением Киеву финансовой помощи подготовил Совет национальной безопасности США, сообщает ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Когда именно американскому лидеру представят рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.
На этой неделе в США был одобрен оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, начавшийся 1 октября, в размере $692 млрд. Предусмотрено выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине. Однако половина этой суммы может быть выделена этой стране лишь по результатам проведения реформ в военной сфере.
Когда именно американскому лидеру представят рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.
На этой неделе в США был одобрен оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год, начавшийся 1 октября, в размере $692 млрд. Предусмотрено выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине. Однако половина этой суммы может быть выделена этой стране лишь по результатам проведения реформ в военной сфере.
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