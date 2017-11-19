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    Япония намерена выращивать клубнику на Курилах

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Япония намерена выращивать клубнику на Курилах

    Япония намерена выращивать клубнику на Курилах

    Япония намерена выращивать клубнику на Курилах
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Правительство Японии разрабатывает план производства клубники тепличным способом на южных Курилах в рамках соглашения с Россией о совместной хозяйственной деятельности.

    По информации газеты «Ёмиури симбун», японская сторона планирует построить теплицы и предоставить необходимые технологии культивации и рассчитывает на помощь местных властей и жителей в организации производства. Однако перед этим необходимо преодолеть юридические разногласия и урегулировать вопрос налогообложения.

    Издание отмечает, что тепличным способом с июля по ноябрь клубнику выращивают в северной японской префектуре Хоккайдо, где климат наиболее близок к Курилам. При этом даже с учетом затрат на транспортировку ягод проект должен быть прибыльным.

    В марте текущего года в Токио в рамках российско-японских переговоров в формате «2+2» с участием министров обороны и глав МИД стороны передали друг другу предложения по конкретным проектам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

    В конце июня Курилы впервые приняли крупную бизнес-миссию из Японии в составе 69 человек. Речь шла о параметрах дальнейшей совместной деятельности на южных Курилах. Олег Кожемяко пообещал приложить все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать.

    В начале сентября Владимир Путин по итогам встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Владивостоке сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

    Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем стороны пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую «специальную систему».

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