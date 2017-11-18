Фигуристка Загитова в 15 лет выиграла этап Гран-при во Франции

Юная Алина Загитова показала лучший результат на этапе серии
Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
15-летняя россиянка получила за короткую и произвольную программы 213,80 балла.
Второй стала другая россиянка Мария Сотскова, которая набрала 208,78 балла. Замкнула же тройку Кэйтлин Осмонд из Канады (206,77 балла).
Отметим, что сегодняшняя победа позволила Загитовой обеспечить себе место в финале Гран-при, который пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря. Также в финале уже пробились россиянка Евгения Медведева, Осмонд и итальянка Каролина Костнер.
Ранее Загитова заняла первое место в Пекине. Тогда она впервые выступала на взрослом этапе Гран-при.
Второй стала другая россиянка Мария Сотскова, которая набрала 208,78 балла. Замкнула же тройку Кэйтлин Осмонд из Канады (206,77 балла).
Отметим, что сегодняшняя победа позволила Загитовой обеспечить себе место в финале Гран-при, который пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря. Также в финале уже пробились россиянка Евгения Медведева, Осмонд и итальянка Каролина Костнер.
Ранее Загитова заняла первое место в Пекине. Тогда она впервые выступала на взрослом этапе Гран-при.
Комментарии