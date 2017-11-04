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    Фигуристка Загитова в 15 лет стала триумфатором этапа Гран-при в Китае

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Фигуристка Загитова в 15 лет стала триумфатором этапа <nobr>Гран-при</nobr> в Китае

    Фигуристка Загитова в 15 лет стала триумфатором этапа Гран-при в Китае

    Фигуристка Загитова в 15 лет стала триумфатором этапа <nobr>Гран-при</nobr> в Китае
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Алина Загитова показала лучший результат на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

    После короткой программы 15-летняя россиянка, которая впервые выступала на взрослом этапе Гран-при, занимала только четвертое место. Однако за произвольную программу Загитова получила 144,44 балла, что позволило ей занять первое место с результатом 213,88 балла.

    На втором месте оказалась Вакаба Хигути из Японии (212,52 балла). Замкнула тройку еще одна россиянка Елена Радионова (206,82 балла).

    В танцах на льду победителями с мировым рекордом стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — они в сумме набрали 200,43 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. А бронза досталась Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву из России.

    Китайский этап Гран-при завершится 5 ноября показательными выступлениями. Следующий этап пройдет 10–12 ноября в японской Осаке.

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