Фигуристка Загитова в 15 лет стала триумфатором этапа Гран-при в Китае

Алина Загитова показала лучший результат на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

После короткой программы 15-летняя россиянка, которая впервые выступала на взрослом этапе Гран-при, занимала только четвертое место. Однако за произвольную программу Загитова получила 144,44 балла, что позволило ей занять первое место с результатом 213,88 балла.



На втором месте оказалась Вакаба Хигути из Японии (212,52 балла). Замкнула тройку еще одна россиянка Елена Радионова (206,82 балла).



В танцах на льду победителями с мировым рекордом стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — они в сумме набрали 200,43 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. А бронза досталась Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву из России.



Китайский этап Гран-при завершится 5 ноября показательными выступлениями. Следующий этап пройдет 10–12 ноября в японской Осаке.