Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Скончался основатель AC/DC Малькольм Янг

    2 комментария
    • Фото: AC/DC / facebook.com
    Скончался основатель AC/DC Малькольм Янг

    Скончался основатель AC/DC Малькольм Янг

    Скончался основатель AC/DC Малькольм Янг
  • Фото: AC/DC / facebook.com

    • Знаменитый музыкант Малькольм Янг скончался на 65-м году жизни.

    О смерти одного из основателей и гитариста AC/DC сообщили в пресс-службе группы.

    AC/DC: «Малькольм Янг был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм».

    Today it is with deep heartfelt sadness that AC/DC has to announce the passing of Malcolm Young.

    Malcolm, along with…

    Опубликовано AC/DC 18 ноября 2017 г.

    Братья Малькольм и Ангус Янги в ноябре 1973 года основали AC/DC, которая стала одной из самых популярных и узнаваемых рок-групп современность. Всемирную славу музыкантам принесли такие хиты, как Back in Black, Highway to Hell, Shoot to Thrill, Thunderstruck и множество других. Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру.

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