Скончался основатель AC/DC Малькольм Янг

Знаменитый музыкант Малькольм Янг скончался на
65-м году жизни.
О смерти одного из основателей и гитариста AC/DC сообщили в пресс-службе группы.
AC/DC: «Малькольм Янг был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм».
Братья Малькольм и Ангус Янги в ноябре 1973 года основали AC/DC, которая стала одной из самых популярных и узнаваемых рок-групп современность. Всемирную славу музыкантам принесли такие хиты, как Back in Black, Highway to Hell, Shoot to Thrill, Thunderstruck и множество других. Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру.
AC/DC: «Малькольм Янг был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм».
Today it is with deep heartfelt sadness that AC/DC has to announce the passing of Malcolm Young.Опубликовано AC/DC 18 ноября 2017 г.
Malcolm, along with…
Братья Малькольм и Ангус Янги в ноябре 1973 года основали AC/DC, которая стала одной из самых популярных и узнаваемых рок-групп современность. Всемирную славу музыкантам принесли такие хиты, как Back in Black, Highway to Hell, Shoot to Thrill, Thunderstruck и множество других. Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру.
Комментарии