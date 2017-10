В Австралии скончался музыкант и экс-продюсер AC/DC Джордж Янг

Австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах Easybeats и AC/DC, а также известный как продюсер AC/DC, ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Об этом сообщается на официальной странице группы AC/DC в Fesеbook.



Из сообщения группы AC/DC: «С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC. Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника».



Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии. Он был вторым из четырех сыновей в семье, которая в 1963 году переехала в Австралию. В 1965 году Янг вместе с музыкантом Гарри Вандой основал в Австралии группу Easybeats, которая просуществовала четыре года. В 1973 году младшие братья Джорджа Малькольм и Энгус основали AC/DC. Янг был сопродюсером первых шести альбомов группы.



Среди хитов Джорджа Янга песни «Friday on My Mind» и «Love Is In The Air».