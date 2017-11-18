Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у Аль-Букемаля

Шесть дальних бомбардировщиков российских ВКС нанесли удар по объектам террористов в районе города
Аль-Букемаль (Абу-Кемаль).
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России уничтожили несколько объектов запрещенной террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
Из сообщения Минобороны РФ: «18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Аль-Букемаль (провинция Дэйр-эз-Зор)».
Бомбардировщики уничтожили живую силу, а также вооружение и технику боевиков, сообщили в министерстве. После ударов российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Прикрытие бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.
Накануне Минобороны распространило аналогичное сообщение о шести бомбардировщиках, поразивших несколько опорных пунктов и бронетехнику террористов в районе Аль-Букемаля.
Из сообщения Минобороны РФ: «18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Аль-Букемаль (провинция Дэйр-эз-Зор)».
Бомбардировщики уничтожили живую силу, а также вооружение и технику боевиков, сообщили в министерстве. После ударов российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Прикрытие бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.
Накануне Минобороны распространило аналогичное сообщение о шести бомбардировщиках, поразивших несколько опорных пунктов и бронетехнику террористов в районе Аль-Букемаля.
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