Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у Аль-Букемаля. Минобороны РФ, Сирия, авиация, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у Аль-Букемаля

    Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у Аль-Букемаля

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    • Фото: Минобороны России
    Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у <nobr>Аль-Букемаля</nobr>

    Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у Аль-Букемаля

    Минобороны сообщило о новом ударе по базам террористов у <nobr>Аль-Букемаля</nobr>
    • Фото: Минобороны России

      • Шесть дальних бомбардировщиков российских ВКС нанесли удар по объектам террористов в районе города Аль-Букемаль (Абу-Кемаль).

      Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России уничтожили несколько объектов запрещенной террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

      Из сообщения Минобороны РФ: «18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Аль-Букемаль (провинция Дэйр-эз-Зор)».

      Бомбардировщики уничтожили живую силу, а также вооружение и технику боевиков, сообщили в министерстве. После ударов российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Прикрытие бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.

      смотретьШесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у Аль-Букемаля
      Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у Аль-Букемаля
      Накануне Минобороны распространило аналогичное сообщение о шести бомбардировщиках, поразивших несколько опорных пунктов и бронетехнику террористов в районе Аль-Букемаля.

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