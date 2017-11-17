Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у Аль-Букемаля

смотреть Новая война: кто будет сражаться за Сирию после победы над ИГИЛ

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома на территории России, пролетели над Ираном и Ираком и нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе города Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.По данным Минобороны РФ, российскими военными были поражены опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Над Сирией бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечается в сообщении.За последние два дня это уже второй удар, нанесенный стратегической авиацией России по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.