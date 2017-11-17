Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у Аль-Букемаля

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    Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у <nobr>Аль-Букемаля</nobr>

    Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у Аль-Букемаля

    Шесть бомбардировщиков РФ разбомбили базу террористов у <nobr>Аль-Букемаля</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Ракетоносцы ВКС РФ нанесли новый удар по объектам ИГ у Аль-Букемаля.

    Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с аэродрома на территории России, пролетели над Ираном и Ираком и нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе города Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

    По данным Минобороны РФ, российскими военными были поражены опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Над Сирией бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечается в сообщении.

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    За последние два дня это уже второй удар, нанесенный стратегической авиацией России по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.




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