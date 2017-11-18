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    На месте Черкизовского рынка построят жилой квартал по программе реновации

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    На месте Черкизовского рынка построят жилой квартал по программе реновации

    На месте Черкизовского рынка построят жилой квартал по программе реновации

    На месте бывшего Черкизовского рынка в Москве решено построить жилой квартал по программе реновации, сообщили в мэрии столицы.

    На месте закрытого Черкизовского рынка в Москве будет построен жилой квартал для переселенцев по программе реновации. Об этом в субботу заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Марат Хуснуллин, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «Принято решение о строительстве жилья по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка. Нам передали федеральный участок земли за этой площадке, в скором времени мы приступим к проектированию жилья».

    В новый жилой квартал планируется переселить жителей сносимых домов в районе Измайлово. Первые жилые дома должны появиться на территории рынка в конце 2019-начале 2020 года, передает «Интерфакс» слова Хуснуллина. Заммэра добавил, что в районе планируется построить транспортно-пересадочный узел.

    Марат Хуснуллин: «Территория бывшего Черкизовского рынка, а в будущем — нового жилого квартала, будет иметь хорошую транспортную доступность. Здесь располагаются две станции метро, появится транспортно-пересадочный узел, рядом проходит Северо-Восточная хорда».

    Кроме того, бюджету Москвы будет выделена субсидия на ремонт объектов Университета физкультуры и спорта, сообщил заммэра.

    Напомним, Черкизовский рынок считался одним из крупнейших в стране. Он был закрыт в 2009 году после обнаружения крупной партии контрабандного товара. Бывший владелец рынка Тельман Исмаилов был признан банкротом в 2015 году, кредиторы предъявили ему требования на 156,7 мдрд рублей. В настоящее время он заочно арестован по подозрению в заказных убийствах.

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