Хрящи, куриная кожа, соя и крахмал: из чего состоит начинка покупных пельменей

Одним из самых популярных продуктов на обеденных столах россиян являются пельмени. Если самодельные — это символ домашнего уюта, то покупные ледяные камушки — примета чисто мужского обеда или ужина.
Пельмени — кулинарный чемпион по соотношению скорость/вкус/питательность. Изначально они задумывались как полуфабрикат, поэтому начинка укутана в тесто, чтобы хищники не учуяли аппетитный запах мяса, ведь хранили-то на морозе. Современными пельменями мясоедов можно отпугивать. Фарш состоит из хрящей и шкурки птицы вперемешку с соей, крахмалом и фосфатами. На некоторых производителей так и хочется прикрикнуть: ну что вы лепите?
Для экспертизы программа «НашПотребНадзор» отобрала шесть марок пельменей: «Окраина Сибирские», «От Палыча с говядиной и свининой», «Цезарь классические», «Белорусские сочные», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция — Русские». Как показало исследование, в трех образцах начинки оказалось меньше половины от массы пельменей при норме в 50% А чтобы выяснить, насколько качественное мясо использовали, все образцы проверили сначала на количество белка, а потом и на массовую долю жира. И если белка во всех пельменях оказалось в пределах нормы, то количество жира ни у одного из производителей не сошлось с тем, что указано в составе на этикете. О чем это может говорить? Если жира чересчур много, значит, вместо филе на фарш пустили кожу, хрящи и прожилки, а если его мало, то это может быть, как хорошо — значит, использовали мясо высокого сорта, так и плохо — когда вместо говядины или свинины пельмени пичкают соевым белком. Его-то и обнаружили в двух образцах.
Подробные результаты исследования — в программе «НашПобтребНадзор».
Для экспертизы программа «НашПотребНадзор» отобрала шесть марок пельменей: «Окраина Сибирские», «От Палыча с говядиной и свининой», «Цезарь классические», «Белорусские сочные», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция — Русские». Как показало исследование, в трех образцах начинки оказалось меньше половины от массы пельменей при норме в 50% А чтобы выяснить, насколько качественное мясо использовали, все образцы проверили сначала на количество белка, а потом и на массовую долю жира. И если белка во всех пельменях оказалось в пределах нормы, то количество жира ни у одного из производителей не сошлось с тем, что указано в составе на этикете. О чем это может говорить? Если жира чересчур много, значит, вместо филе на фарш пустили кожу, хрящи и прожилки, а если его мало, то это может быть, как хорошо — значит, использовали мясо высокого сорта, так и плохо — когда вместо говядины или свинины пельмени пичкают соевым белком. Его-то и обнаружили в двух образцах.
Подробные результаты исследования — в программе «НашПобтребНадзор».
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