Британские принцы Уильям и Гарри сыграли в новом эпизоде «Звездных войн»

Создатели фильма «Звездные войны: Последние джедаи» подтвердили, что в съемках приняли участие британские принцы Уильям и Гарри.
Принц Уильям и принц Гарри сыграли штурмовиков в восьмой части киносаги «Звездные войны». Об этом телеканалу Sky News сообщил актер Джон Бойега, сыгравший в фильме одну из главных ролей — Финна.
В одной из сцен фильма четверо штурмовиков, среди которых будут члены британской королевской семьи, будут сопровождать героя Бойеги в лифте. Двоих других штурмовиков сыграли актер Том Харди и музыкант Гэри Барлоу.
Знаменитости не в первый раз надевают доспехи штурмовиков на съемках «Звездных войн», отмечает телеканал. Так, в одной из сцен эпизода «Пробуждение силы» главную героиню Рей (Дэйзи Ридли) охранял актер Дэниел Крейг.
Премьера восьмого эпизода саги запланирована на 15 декабря.
Ранее королева Великобритании Елизавета II отказала создателям фильма в просьбе снять несколько планов в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Как сообщил глава подразделений коммерческих операций владений короны, съемки такого масштабного проекта могли принести парку ущерб.
В одной из сцен фильма четверо штурмовиков, среди которых будут члены британской королевской семьи, будут сопровождать героя Бойеги в лифте. Двоих других штурмовиков сыграли актер Том Харди и музыкант Гэри Барлоу.
Знаменитости не в первый раз надевают доспехи штурмовиков на съемках «Звездных войн», отмечает телеканал. Так, в одной из сцен эпизода «Пробуждение силы» главную героиню Рей (Дэйзи Ридли) охранял актер Дэниел Крейг.
Премьера восьмого эпизода саги запланирована на 15 декабря.
Ранее королева Великобритании Елизавета II отказала создателям фильма в просьбе снять несколько планов в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Как сообщил глава подразделений коммерческих операций владений короны, съемки такого масштабного проекта могли принести парку ущерб.
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