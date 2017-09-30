Елизавета II не позволила в Большом Виндзорском парке снимать «Звездные войны»

Создатели одной из частей «Звездных войн» хотели снять несколько планов в Большом Виндзорском парке в Беркшире, где недавно закончилась работа над новым фильмом про медвежонка Винни Пуха под названием «Прощай, Кристофер Робин».
На просьбу разрешить съемки на принадлежащей королевской семье территории Елизавета II ответила отказом. Решение Ее Величества прокомментировал глава подразделений коммерческих операций владений короны Ник Дэй. По его словам, сцены, которые собирались снимать в парке, оказались неподходящими для этой территории.
Ник Дэй, глава подразделений коммерческих операций владений короны: «Мы не оглядываемся ни на звездные имена, ни на звездные фильмы. „Звездные войны“ — настолько огромный проект, что риск для парка был слишком большим».
Дэй отметил, что разрешение на съемочный процесс можно получить только в том случае, если риск для Большого Виндзорского парка будет минимален, так как его сохранение и защита являются приоритетом для владений короны, однако «Звездные войны» — огромный проект, работа над которым вызовет большой интерес публики. Как передают Вести.Ru, минимум на 8 из 10 запросов на съемки в парке поступают отказы, причем ответ от бюджета фильма не зависит.
Ник Дэй: «Если фильм не подходит для этого места, кто бы его ни снимал, боюсь, что ни доллары, ни яркие огни и имена не заставят нас передумать».
Руководитель подразделений коммерческих операций владений короны не уточнил, какую именно часть «Звездных войн» хотели снимать в Большом Виндзорском парке, только обмолвился, что с этой просьбой к нему обращались несколько лет назад.
Ник Дэй, глава подразделений коммерческих операций владений короны: «Мы не оглядываемся ни на звездные имена, ни на звездные фильмы. „Звездные войны“ — настолько огромный проект, что риск для парка был слишком большим».
Дэй отметил, что разрешение на съемочный процесс можно получить только в том случае, если риск для Большого Виндзорского парка будет минимален, так как его сохранение и защита являются приоритетом для владений короны, однако «Звездные войны» — огромный проект, работа над которым вызовет большой интерес публики. Как передают Вести.Ru, минимум на 8 из 10 запросов на съемки в парке поступают отказы, причем ответ от бюджета фильма не зависит.
Ник Дэй: «Если фильм не подходит для этого места, кто бы его ни снимал, боюсь, что ни доллары, ни яркие огни и имена не заставят нас передумать».
Руководитель подразделений коммерческих операций владений короны не уточнил, какую именно часть «Звездных войн» хотели снимать в Большом Виндзорском парке, только обмолвился, что с этой просьбой к нему обращались несколько лет назад.
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