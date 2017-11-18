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    Песков рассказал о «телефонных террористах» и мерах безопасности

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков рассказал о «телефонных террористах» и мерах безопасности

    Песков рассказал о «телефонных террористах» и мерах безопасности

    Песков рассказал о «телефонных террористах» и мерах безопасности
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о звонках с ложными сообщениями о минировании различных объектов, поступающих, предположительно, из-за рубежа.

    По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, так называемые телефонные террористы, сообщающие о минировании различных объектов, скорее всего, находятся за границей, цитирует ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ни один звонок не подтвердился. Это именно телефонные террористы. Разумеется, президент был проинформирован. Каких-либо дополнительных указаний президента в данном случае не потребовалось. Служба безопасности делала свое дело, принимались необходимые меры».

    Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что лица, звонившие с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, рано или поздно будут установлены.

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    Северная столица подверглась массированной атаке телефонных хулиганов
    Напомним, накануне Санкт-Петербург захлестнула новая волна анонимных сообщений о минировании школ, вузов, торгово-развлекательных комплексов и других социальных объектов. Взрывных устройств не было обнаружено.

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