Песков рассказал о «телефонных террористах» и мерах безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о звонках с ложными сообщениями о минировании различных объектов, поступающих, предположительно, из-за рубежа.
По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, так называемые телефонные террористы, сообщающие о минировании различных объектов, скорее всего, находятся за границей, цитирует ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ни один звонок не подтвердился. Это именно телефонные террористы. Разумеется, президент был проинформирован. Каких-либо дополнительных указаний президента в данном случае не потребовалось. Служба безопасности делала свое дело, принимались необходимые меры».
Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что лица, звонившие с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, рано или поздно будут установлены.
Напомним, накануне Санкт-Петербург захлестнула новая волна анонимных сообщений о минировании школ, вузов, торгово-развлекательных комплексов и других социальных объектов. Взрывных устройств не было обнаружено.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ни один звонок не подтвердился. Это именно телефонные террористы. Разумеется, президент был проинформирован. Каких-либо дополнительных указаний президента в данном случае не потребовалось. Служба безопасности делала свое дело, принимались необходимые меры».
Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что лица, звонившие с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, рано или поздно будут установлены.
Напомним, накануне Санкт-Петербург захлестнула новая волна анонимных сообщений о минировании школ, вузов, торгово-развлекательных комплексов и других социальных объектов. Взрывных устройств не было обнаружено.
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